Футболіст Мессі розглянув варіант зміни клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Лідер останнього десятиріччя каталонської "Барселони" Ліонель Мессі може вперше в кар'єрі може змінити команду, повідомляє УНН з посиланням на Mundo Deportivo.
За даними видання, 32-річний аргентинець розглядає варіант із переходом в одну з команд MLS після завершення нинішнього контракту, який завершується в 2021 році.
Також, за даними джерела, існує ймовірність, що футболіст підпише з "Барселоною" угоду, яка дозволить аргентинцеві деякий час пограти в MLS, після чого він зможе повернутися в каталонський клуб.
Відзначимо, що минулого сезону Мессі відіграв 50 матчів за "Барселону", в яких забив 51 м'яч і віддав 22 результативні передачі.
Нагадаємо, що аргентинець пропускав початок нинішнього сезону.
У нинішньому сезоні форвард ще не відіграв жодного матчу, оскільки продовжує відновлюватися після травми. 11 вересня, Мессі повинен розпочати тренування з командою.