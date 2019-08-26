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Без Мессі: "Барселона" у матчі з сімома голами здобула першу перемогу в Прімері

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Стадіон "Камп Ноу" за присутності 79 159 уболівальників прийняв поєдинок другого туру Прімери між "Барселоною" і "Бетісом", повідомляє УНН.

Гості перспективно почали матч, відкривши рахунок зусиллями Набіля Фекіра на 15 хвилині. Проте Антуан Грізманн на 41 хвилині відправив команди на перерву за нічийного результату.

Ударна десятихвилинка (50 – 60 хв) дозволила "синьо-гранатовим" зняти усі питання стосовно переможця. Грізманн оформив дубль, також забив Перес і Жорді Альба.

Ближче до завершення команди обмінялися голами – за господарів забивав Артуро Відаль, а гостей Лорен (5:2).

Примітно, що через травму литкового м'яза другий поєдинок підряд пропускав Ліонель Мессі.

Додамо, "Барселона" має три очки і розмістилася на 9-й сходинці, а "Бетіс" на дні чемпіонату – 0.

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