Без Мессі: "Барселона" у матчі з сімома голами здобула першу перемогу в Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Стадіон "Камп Ноу" за присутності 79 159 уболівальників прийняв поєдинок другого туру Прімери між "Барселоною" і "Бетісом", повідомляє УНН.
Гості перспективно почали матч, відкривши рахунок зусиллями Набіля Фекіра на 15 хвилині. Проте Антуан Грізманн на 41 хвилині відправив команди на перерву за нічийного результату.
Ударна десятихвилинка (50 – 60 хв) дозволила "синьо-гранатовим" зняти усі питання стосовно переможця. Грізманн оформив дубль, також забив Перес і Жорді Альба.
Ближче до завершення команди обмінялися голами – за господарів забивав Артуро Відаль, а гостей Лорен (5:2).
Примітно, що через травму литкового м'яза другий поєдинок підряд пропускав Ліонель Мессі.
Додамо, "Барселона" має три очки і розмістилася на 9-й сходинці, а "Бетіс" на дні чемпіонату – 0.