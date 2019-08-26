Без Месси "Барселона" в матче с семью голами одержала первую победу в Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Стадион "Камп Ноу" в присутствии 79 159 болельщиков принял поединок второго тура Примеры между "Барселоной" и "Бетис", сообщает УНН.
Гости перспективно начали матч, открыв счет усилиями Фекир на 15 минуте. Однако Гризманн на 41 минуте отправил команды на перерыв при ничейном результате.
Ударная десятиминутка (50 - 60 мин) позволила "сине-гранатовым" снять все вопросы относительно победителя. Гризманн оформил дубль, также забил Перес и Жорди Альба.
Ближе к завершению команды обменялись голами - хозяев забивал Артуро Видаль, а гостей Лорен (5:2).
Примечательно, что из-за травмы икроножной мышцы второй поединок подряд пропускал Лионель Месси.
Добавим, "Барселона" три очка и разместилась на 9-й строчке, а "Бетис" на дне чемпионата - 0.