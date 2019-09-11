Футболист Месси рассмотрел вариант смены клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Лидер последнего десятилетия каталонской "Барселоны" Лионель Месси может впервые в карьере может сменить команду, сообщает УНН со ссылкой на Mundo Deportivo.
По данным издания, 32-летний аргентинец рассматривает вариант с переходом в одну из команд MLS после завершения нынешнего контракта, который заканчивается в 2021 году.
Также, по данным источника существует вероятность, что футболист подпишет с "Барселоной" соглашение, которое позволит аргентинцу некоторое время поиграть в MLS, после чего он сможет вернуться в каталонский клуб.
Отметим, что в прошлом сезоне Месси сыграл 50 матчей за "Барселону", в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи.
Напомним, что аргентинец пропускал начало нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне форвард еще не сыграл ни одного матча, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы. 11 сентября, Месси должен приступить к тренировкам с командой.