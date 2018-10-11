Футболіст Маліновський: про такий дебютний гол у збірній можна лише мріяти

“Чесно кажучи, про такий дебютний гол у складі національної збірної можна було тільки мріяти. Приємно, що ми досягли позитивного результату у двобої із сильним суперником перед грою Ліги націй із чехами. До того ж — на його полі. Так, це був лише товариський матч, але італійці дуже добре на нас тиснули, ми витратили багато сил. Проте до поєдинку з Чехією в нас є шість днів, тому впевнений — ми зможемо добре підготуватися до цього протистояння”, — зазначив Маліновський.

Нагадаємо, що Руслан став автором голу у ворота італійців на 62-й хвилині матчу.

Також нагадаємо, 16 жовтня у Харкові збірні України та Чехії проведуть черговий матч в рамках турніру УЄФА Ліга націй.