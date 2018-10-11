Футболист Малиновский: о таком дебютном голе в сборной можно только мечтать

"Честно говоря, о таком дебютном голе в составе национальной сборной можно было только мечтать. Приятно, что мы добились положительного результата в поединке с сильным соперником перед игрой Лиги наций с чехами. К тому же - на его поле. Да, это был лишь товарищеский матч, но итальянцы очень хорошо на нас давили, мы потратили много сил. Однако в поединке с Чехией у нас есть шесть дней, поэтому уверен - мы сможем хорошо подготовиться к этому противостоянию", - отметил Малиновский.

Напомним, что Руслан стал автором гола в ворота итальянцев на 62-й минуте матча.

Также напомним, 16 октября в Харькове сборные Украины и Чехии проведут очередной матч в рамках турнира УЕФА Лига наций.