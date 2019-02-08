Футболіст київського "Арсеналу" продовжить кар'єру у стані віце-чемпіона Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. 28-річний півзахисник Юрій Бушман змінив "Арсенал-Київ" на литовський "Жальгірис", повідомляє УНН з посиланням на сайт столичних "канонірів".
Бушман прийшов до "Арсеналу" у досить юному віці. Перший раз у футболці "канонірів" вийшов на поле за дублюючий склад у сезоні 2007/2008. З того часу перебував на контракті до розформування "Арсеналу" у 2013 році. Потім грав за "Черкаський Дніпро" та за ФК "Суми".
Повернувся до лав "гармашів" у минулому сезоні (2017/2018). Допоміг команді здобути "золоті" медалі Першої Ліги та завоювати право грати в еліті Українського чемпіонату. На його рахунку 32 зіграних матчі і 4-и забиті м’ячі.
Відзначимо, що в Українській Прем‘єр Лізі півзахисник зіграв 12 матчів, голів не забивав.
Додамо, що новий клуб Бушмана посів друге місце за підсумками крайнього чемпіонату Литви з футболу.