Футболист киевского "Арсенала" продолжит карьеру в состоянии вице-чемпиона Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. 28-летний полузащитник Юрий Бушман сменил "Арсенал-Киев" на литовский "Жальгирис", сообщает УНН со ссылкой на сайт столичных "канониров".
Бушман пришел в "Арсенал" в достаточно юном возрасте. Первый раз в футболке "канониров" вышел на поле за дублирующий состав в сезоне 2007/2008. С тех пор находился на контракте до расформирования "Арсенала" в 2013 году. Затем играл за "Черкасский Днепр" и за ФК "Сумы".
Вернулся в ряды "пушкарей" в прошлом сезоне (2017/2018). Помог команде одержать "золотые" медали Первой Лиги и завоевать право играть в элите Украинского чемпионата. На его счету 32 сыгранных матча и 4-х забитых мяча.
Отметим, что в Украинской Премьер Лиге полузащитник сыграл 12 матчей, голов не забивал.
Добавим, что новый клуб Бушман занял второе место по итогам последней чемпионата Литвы по футболу.