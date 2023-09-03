Футбол: "Жирона" Довбика та Циганкова здобула третю поспіль перемогу в Ла Лізі

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У 4-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» на власному полі приймала «Лас-Пальмас».

Циганков з'явився у стартовому складі та відіграв до 75-ї хвилини, а Довбик вийшов на заміну на 62-й хвилині зустрічі, що закінчилася перемогою господарів - 1:0.

Маючи в активі 10 очок, команда українців наразі посідає друге місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

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