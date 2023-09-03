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Футбол: "Жирона" Довбика та Циганкова здобула третю поспіль перемогу в Ла Лізі

Футбол: "Жирона" Довбика та Циганкова здобула третю поспіль перемогу в Ла Лізі

Київ • УНН

 • 709625 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Іспанський футбольний клудб "Жирона" футболістів збірної України Віктора Циганкова та Артема Довбика здобув третю поспіль перемогу в Ла Лізі, повідомили у неділю в УАФ, пише УНН.

Деталі

У 4-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» на власному полі приймала «Лас-Пальмас».

Циганков з'явився у стартовому складі та відіграв до 75-ї хвилини, а Довбик вийшов на заміну на 62-й хвилині зустрічі, що закінчилася перемогою господарів - 1:0.

Маючи в активі 10 очок, команда українців наразі посідає друге місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо

Збірна України з футболу розпочала у Польщі підготовку до відбірних матчів Євро-2024 з Англією та Італією.

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