Футбол: "Жирона" Довбика та Циганкова здобула третю поспіль перемогу в Ла Лізі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Іспанський футбольний клудб "Жирона" футболістів збірної України Віктора Циганкова та Артема Довбика здобув третю поспіль перемогу в Ла Лізі, повідомили у неділю в УАФ, пише УНН.
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У 4-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» на власному полі приймала «Лас-Пальмас».
Циганков з'явився у стартовому складі та відіграв до 75-ї хвилини, а Довбик вийшов на заміну на 62-й хвилині зустрічі, що закінчилася перемогою господарів - 1:0.
Маючи в активі 10 очок, команда українців наразі посідає друге місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.
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