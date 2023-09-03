Футбол: "Жирона" Довбыка и Цыганкова одержала третью подряд победу в Ла Лиге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Испанский футбольный клуб "Жирона" футболистов сборной Украины Виктора Цыганкова и Артема Довбыка одержал третью подряд победу в Ла Лиге, сообщили в воскресенье в УАФ, пишет УНН.
Детали
В 4-м туре испанской Ла Лиги «Жирона» на собственном поле принимала «Лас-Пальмас».
Цыганков появился в стартовом составе и отыграл до 75-й минуты, а Довбык вышел на замену на 62-й минуте встречи, закончившейся победой хозяев - 1:0.
Имея в активе 10 очков, команда украинцев сейчас занимает второе место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Испании.
Напомним
Сборная Украины по футболу начала в Польше подготовку к отборочным матчам Евро-2024 с Англией и Италией.