Футбол: стали відомі господарі Євро-2028 та Євро-2032
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. УЄФА оголосила господарів чемпіонатів Європи з футболу в 2028 і 2032 роках, передає УНН.
Цитата
«Вітаємо Італію та Туреччину, співорганізаторів Євро-2032!» - ідеться в повідомленні УЄФА в Х (Twitter).
У заявці Італії та Туреччини представлено 20 потенційних приймаючих стадіонів, з яких до жовтня 2026 року буде обрано 10, по п'ять від кожної країни.
Також УЄФА повідомило, що Євро-2028 пройде у Великій Британії та Ірландії.
Запропоновані місця включають Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Глазго, Ліверпуль, Лондон (два стадіони), Манчестер та Ньюкасл.
Доповнення
УЄФА відклала усі матчі, заплановані в Ізраїлі на найближчі кілька тижнів, через військовий конфлікт, який становить загрозу безпеці гравців та вболівальників.