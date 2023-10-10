Футбол: стали известные хозяева Евро-2028 и Евро-2032

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. УЕФА объявила хозяев чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах, передает УНН.

Цитата

«Поздравляем Италию и Турцию, соорганизаторов Евро-2032!» - говориться в сообщение УЕФА в Х (Twitter).

В заявке Италии и Турции представлено 20 потенциальных принимающих стадионов, из которых к октябрю 2026 года будут выбраны 10, по пять от каждой страны.

Также УЕФА сообщило, что Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.

Предлагаемые места проведения включают Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, Лондон (два стадиона), Манчестер и Ньюкасл.

Дополнение

УЕФА откладывала все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие несколько недель, из-за военного конфликта, который представляет угрозу безопасности игроков и болельщиков.

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