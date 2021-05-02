Футбол: Маліновський потрапив до символічної збірної місяця Серії А

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Крім того, що українець увійшов до топ-11 гравців місяці, він ще й став найкращим серед усіх. Про це свідчать оцінки порталу. Так, Маліновський отримав 8,2 бали. У найближчого переслідувача Де Пауля з "Удінезе" – 7,8.

Також відзначимо наявність у складі символічної збірної і двох одноклубників Маліновського. Це нападник Луїса Муріель (7,6) і захисник Хосе Луїса Паломіно (7,2). Також три представника в даному складі має і "Сассуоло".

Варто відзначити, що Маліновський минулого місяця забив 3 голи і віддав 5 результативних пасів.

Нагадаємо

Маліновський потрапив до топ-5 найрезультативніших футболістів Європи.