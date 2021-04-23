Маліновський потрапив до топ-5 найрезультативніших футболістів Європи

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Український півзахисник італійської "Аталанти" Руслан Маліновський очолив рейтинг чемпіонатів європейського топ-5 ліг за кількістю результативних дій, повідомляє УНН з посиланням на Twitter "OptaPaolo".

Деталі

Після голу в ворота римської "Роми" в активі Маліновського вже три забитих м'ячі і п'ять результативних передач - разом вісім результативних дій.

Наш земляк зрівнявся із півзахисником лондонського "Вест Хема" Джессі Лінгард, у якого аналогічні показники у вісім результативних дій (шість голів і два гольових паси).

Нагадаємо

Маліновський висловився про ідею створення Європейської Суперліги. 

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