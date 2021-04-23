Малиновский попал в топ-5 самых результативных футболистов Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский возглавил рейтинг чемпионатов европейского топ-5 лиг по количеству результативных действий, сообщает УНН со ссылкой на Twitter "OptaPaolo".
Детали
После гола в ворота римской "Ромы" в активе Малиновского уже три забитых мяча и пять результативных передач - вместе восемь результативных действий.
Наш земляк сравнялся с полузащитником лондонского "Вест Хэма" Джесси Лингардом, у которого аналогичные показатели в восемь результативных действий (шесть голов и два голевых паса).
Напомним
Малиновский высказался об идее создания Европейской Суперлиги.