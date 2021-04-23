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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 109277 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 250201 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 153659 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Малиновский попал в топ-5 самых результативных футболистов Европы

Малиновский попал в топ-5 самых результативных футболистов Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский возглавил рейтинг чемпионатов европейского топ-5 лиг по количеству результативных действий, сообщает УНН со ссылкой на Twitter "OptaPaolo".

Детали

После гола в ворота римской "Ромы" в активе Малиновского уже три забитых мяча и пять результативных передач - вместе восемь результативных действий.

Наш земляк сравнялся с полузащитником лондонского "Вест Хэма" Джесси Лингардом, у которого аналогичные показатели в восемь результативных действий (шесть голов и два голевых паса).

Напомним

Малиновский высказался об идее создания Европейской Суперлиги.

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