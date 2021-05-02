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Футбол: Малиновский попал в символическую сборную месяца Серии А

Футбол: Малиновский попал в символическую сборную месяца Серии А

Киев  •  УНН

 • 13559 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский получил место в символической сборной апреля при версии портала "WhoScored", передает УНН со ссылкой на "WhoScored".

Детали

Кроме того, что украинец вошел в топ-11 игроков месяца, он еще и стал лучшим среди всех. Об этом свидетельствуют оценки портала. Так, Малиновский получил 8,2 балла. У ближайшего преследователя Где Пауля с "Удинезе" - 7,8.

Также отметим наличие в составе символической сборной и двух одноклубников Малиновского. Это нападающий Луис Муриель (7,6) и защитник Хосе Луиса Паломино (7,2). Также три представителя в данном составе имеет и "Сассуоло".

Стоит отметить, что Малиновский прошлом месяце забил 3 гола и отдал 5 результативных пасов.

Напомним

Малиновский попал в топ-5 самых результативных футболистов Европы.

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