Футбол: Малиновский попал в символическую сборную месяца Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский получил место в символической сборной апреля при версии портала "WhoScored", передает УНН со ссылкой на "WhoScored".
Детали
Кроме того, что украинец вошел в топ-11 игроков месяца, он еще и стал лучшим среди всех. Об этом свидетельствуют оценки портала. Так, Малиновский получил 8,2 балла. У ближайшего преследователя Где Пауля с "Удинезе" - 7,8.
Также отметим наличие в составе символической сборной и двух одноклубников Малиновского. Это нападающий Луис Муриель (7,6) и защитник Хосе Луиса Паломино (7,2). Также три представителя в данном составе имеет и "Сассуоло".
Стоит отметить, что Малиновский прошлом месяце забил 3 гола и отдал 5 результативных пасов.
Напомним
Малиновский попал в топ-5 самых результативных футболистов Европы.