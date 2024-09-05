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Футбол: Довбик - у списку 30 номінантів на "Золотий мʼяч"

Футбол: Довбик - у списку 30 номінантів на "Золотий мʼяч"

Київ • УНН

 • 10634 перегляди

Український нападник "Роми" Артем Довбик потрапив до списку 30 номінантів на "Золотий м'яч"-2024. Вперше з 2003 року Мессі та Роналду відсутні серед претендентів на престижну нагороду.

Серед претендентів на отримання "Золотого м'яча"-2024 опинився нинішній нападник італійської "Роми", українець Артем Довбик, пише УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

"Артем Довбик - у списку 30-ти номінантів на "Золотий мʼяч" 2024 року", - вказали в УАФ у Telegram.

Також повідомляється, що серед претендентів на звання найкращого воротаря року - голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін.

Доповнення

При цьому, як повідомляє France 24, уперше з 2003 року ні Ліонель Мессі з Аргентини, ні Кріштіану Роналду з Португалії не є номінантами на "Золотий м’яч", тоді як олімпійські чемпіони Іспанія та переможці Ліги чемпіонів "Реал Мадрид" очолюють список гравців, які змагаються за найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі. 

За найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі голосує журі, до складу якого входять журналісти кожної зі 100 кращих країн у світовому рейтингу ФІФА.

Бразильський форвард Вінісіус Жуніор є одним із фаворитів і є одним із шести номінантів з мадридської команди, яка минулого сезону виграла Ла Лігу та Лігу чемпіонів.

Джуд Беллінгхем, Дані Карвахаль, Тоні Кроос, Антоніо Рюдігер і Феде Вальверде є іншими претендентами, а також Кіліан Мбаппе, який покинув "Парі Сен-Жермен" і перейшов до "Реала" в кінці сезону.

Карвахаль є серед претендентів від переможної збірної Іспанії разом з Алехандро Грімальдо, Дані Олмо, Родрі, Ніко Вільямсом і Ламіне Ямалом.

Норвезька зірка "Манчестер Сіті" Ерлінг Хааланд і нападник збірної Англії та мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн також у списку.

Хабі Алонсо, який виграв Бундеслігу в безпрограшному сезоні з "Байєром", є одним із фаворитів на звання найкращого тренера. Його суперниками є Карло Анчелотті з "Реала" та іспанець Луїс де ла Фуенте.

Тим часом Айтана Бонматі з "Барселони" та Іспанії, як зазначається, претендує на те, щоб зберегти жіночий "Золотий м’яч".

Також номіновані колишні переможниці Ада Хегерберг і Алексія Путеллас, а також п'ять членів олімпійської збірної Сполучених Штатів, які завоювали золоті медалі, а саме Софія Сміт, Мелорі Свонсон, Трініті Родман, Ліндсі Хоран і воротар Алісса Нагер.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" має відбутися в Парижі 28 жовтня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Спорт

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