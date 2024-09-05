Футбол: Довбик - в списке 30 номинантов на "Золотой мяч"

Среди претендентов на получение «Золотого мяча»-2024 оказался нынешний нападающий итальянской «Ромы», украинец Артем Довбик, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

«Артем Довбик - в списке 30-ти номинантов на «Золотой мяч» 2024 года», - указали в УАФ в Telegram.

Также сообщается, что среди претендентов на звание лучшего вратаря года - голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

Дополнение

При этом, как сообщает France 24, впервые с 2003 года ни Лионель Месси из Аргентины, ни Криштиану Роналду из Португалии не являются номинантами на «Золотой мяч», тогда как олимпийские чемпионы Испания и победители Лиги чемпионов «Реал Мадрид» возглавляют список игроков, которые борются за самую престижную индивидуальную награду в футболе.

За самую престижную индивидуальную награду в футболе голосует жюри, в состав которого входят журналисты каждой из 100 лучших стран в мировом рейтинге ФИФА.

Бразильский форвард Винисиус Жуниор является одним из фаворитов и является одним из шести номинантов из мадридской команды, которая в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Джуд Беллингхэм, Дани Карвахаль, Тони Кроос, Антонио Рюдигер и Феде Вальверде являются другими претендентами, а также Килиан Мбаппе, который покинул «Пари Сен-Жермен» и перешел в «Реал» в конце сезона.

Карвахаль есть среди претендентов от победной сборной Испании вместе с Алехандро Гримальдо, Дани Олмо, Родри, Нико Уильямсом и Ламине Ямалом.

Норвежская звезда «Манчестер Сити» Эрлинг Хааланд и нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн также в списке.

Хаби Алонсо, который выиграл Бундеслигу в беспроигрышном сезоне с «Байером», является одним из фаворитов на звание лучшего тренера. Его соперниками являются Карло Анчелотти из «Реала» и испанец Луис де ла Фуэнте.

Между тем Айтана Бонмати из «Барселоны» и Испании, как отмечается, претендует на то, чтобы сохранить женский «Золотой мяч».

Также номинированы бывшие победительницы Ада Хегерберг и Алексия Путеллас, а также пять членов олимпийской сборной Соединенных Штатов, которые завоевали золотые медали, а именно София Смит, Мелори Свонсон, Тринити Родман, Линдси Хоран и вратарь Алисса Нагер.

Церемония вручения «Золотого мяча» должна состояться в Париже 28 октября.