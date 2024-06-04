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Фунікулер у Києві зупинили через відсутність напруги

Фунікулер у Києві зупинили через відсутність напруги

Київ • УНН

 • 15808 перегляди

Фунікулер в Києві був тимчасово зупинений через відсутність напруги, що доставило незручності пасажирам.

Фунікулер в Києві був тимчасово зупинений через відсутність напруги, повідомили у вівторок у "Київпастранс", пише УНН.

Деталі

"Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги", - повідомили у підприємстві. 

Про відновлення руху обіцяють повідомити  додатково. І перепросили за тимчасові незручності.

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Юлія Шрамко

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