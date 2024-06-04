Фунікулер у Києві зупинили через відсутність напруги
Київ • УНН
Фунікулер в Києві був тимчасово зупинений через відсутність напруги, що доставило незручності пасажирам.
Фунікулер в Києві був тимчасово зупинений через відсутність напруги, повідомили у вівторок у "Київпастранс", пише УНН.
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"Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги", - повідомили у підприємстві.
Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково. І перепросили за тимчасові незручності.
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