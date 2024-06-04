Фуникулер в Киеве остановили из-за отсутствия напряжения

Рост безработицы в Германии больше, чем ожидалось

Уровень безработицы в Германии неожиданно вырос в мае, когда безработными стали еще 25 000 человек, что почти в 2,5 раза больше, чем прогнозировалось, несмотря на ожидаемое восстановление экономики.