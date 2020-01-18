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ФСБ РФ на 34 роки "заборонила" журналісту в'їзд до окупованого Криму

Київ • УНН

 • 21868 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Українському журналісту Тарасу Ібрагімову прикордонники російської ФСБ 18 січня заборонили в'їзд на територію Росії і вирішили на цей же термін не пускати його до окупованого Криму. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.

ФСБ РФ на 34 роки "заборонила" журналісту в'їзд до окупованого Криму

"У постанові, яку вручили Ібрагімову на адмінмежі Криму з Херсонською областю сказано, що йому заборонили в'їзд до Росії і Крим до кінця травня 2054 року", - повідомили у виданні.

За словами журналіста, усе проходило ввічливо, але чіткого пояснення, з чим пов'язана заборона, немає ні в постанові, ні в усному поясненні.

"Я безпосередньо пов'язую це зі своєю журналісткою діяльністю і моєю роботою на видання, які активно висвітлюють суди над кримськими татарами в Криму і в Росії", - пояснив Ібрагімов.

Нагадаємо, журналіста Гайворонського "депортували" з Криму на материкову Україну.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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