ФСБ РФ на 34 роки "заборонила" журналісту в'їзд до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Українському журналісту Тарасу Ібрагімову прикордонники російської ФСБ 18 січня заборонили в'їзд на територію Росії і вирішили на цей же термін не пускати його до окупованого Криму. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
"У постанові, яку вручили Ібрагімову на адмінмежі Криму з Херсонською областю сказано, що йому заборонили в'їзд до Росії і Крим до кінця травня 2054 року", - повідомили у виданні.
За словами журналіста, усе проходило ввічливо, але чіткого пояснення, з чим пов'язана заборона, немає ні в постанові, ні в усному поясненні.
"Я безпосередньо пов'язую це зі своєю журналісткою діяльністю і моєю роботою на видання, які активно висвітлюють суди над кримськими татарами в Криму і в Росії", - пояснив Ібрагімов.
Нагадаємо, журналіста Гайворонського "депортували" з Криму на материкову Україну.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.