ФСБ РФ на 34 года "запретила" журналисту въезд в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову пограничники российской ФСБ 18 января запретили въезд на территорию России и решили на этот же срок не пускать его в оккупированный Крым. Об этом сообщает Крим.Реалии, передает УНН.
"В постановлении, которое вручили Ибрагимову на админчерте Крыма с Херсонской областью сказано, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года", - сообщили в издании.
По словам журналиста, все проходило вежливо, но внятного объяснения, с чем связан запрет, нет ни в постановлении, ни в устном объяснении.
"Я непосредственно связываю это со своей журналисткой деятельностью и моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России", - пояснил Ибрагимов.
Напомним, журналиста Гайворонского "депортировали" из Крыма на материковую Украину.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.