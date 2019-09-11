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Французький суд засудив дев’ятьох українських моряків, які перевозили кокаїн

Французький суд засудив дев’ятьох українських моряків, які перевозили кокаїн

Київ • УНН

 • 12611 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Кримінальний суд міста Лілля (Франція) приговорив до ув’язнення на термін від п’яти до восьми років дев’ятьох українських моряків, яких звинувачували у перевезенні кокаїну у 2015 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ouest France.

“Вирок очікували впродовж чотирьох років. У грудні 2015 року 2,3 тони кокаїну були вилучені з вантажного судна, що курсував у Булонь-сюр-Мер. На борту дев’ять український моряків, котрі запевнили, що перевозили цей величезний запас кокаїну під загрозою. Вони були засуджені 10 вересня кримінальним судом Лілля до тюремного ув’язнення сроком від 5 до 8 років” — йдеться у повідомленні.

Також вказано, що суд засудив моряків до штрафу у розмірі 75 млн євро. Морякам довічно заборонено повертатись до Франції. Також вироку суду присяжних очікує ще один український моряк.

“Дев’ять український звинувачуваних, які родились у період з 1968 по 1992 роки, усі члени торговельного флоту, були завербовані у Херсоні”, — вказано у Ouest France.

Також у виданні нагадали, що 11 грудня 2015 року патрульний катер виявив вантажне судно у дуже поганому стані під молдавським прапором біля берегів Па-де-Кале. Через радіо капітан “Карибської пальми” відповів владі, що він приїхав з Картахени в Колумбії, і направляється у Гданськ (Польща) на ремонт, нічого не транспортуючи. Під час перевірки було знайдено сховок за металевою стіною. У ньому було 2,3 тони кокаїну, який на ринку Європи можна було б продати за 360 мільйонів євро.За даними слідства, наркотики на судно перевантажили у Венесуелі.

Як писав УНН, влітку на Дніпропетровщині СБУ вилучила наркотиків і психотропів на 2 млн грн.

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