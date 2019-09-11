Французький суд засудив дев’ятьох українських моряків, які перевозили кокаїн

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Кримінальний суд міста Лілля (Франція) приговорив до ув’язнення на термін від п’яти до восьми років дев’ятьох українських моряків, яких звинувачували у перевезенні кокаїну у 2015 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ouest France.