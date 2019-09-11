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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 86275 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114733 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106492 просмотра

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6 марта, 14:10 • 113140 просмотра

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Французский суд приговорил девятерых украинских моряков, которые перевозили кокаин

Французский суд приговорил девятерых украинских моряков, которые перевозили кокаин

Киев  •  УНН

 • 12608 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Уголовный суд города Лилля (Франция) приговорил к заключению на срок от пяти до восьми лет девяти украинских моряков, обвиняемых в перевозке кокаина в 2015 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ouest France.

“Приговор ожидали в течение четырех лет. В декабре 2015 года 2,3 тонны кокаина были изъяты из грузового судна, следовавшего в Булонь-сюр-Мер. На борту девять украинских моряков, заверили, что перевозили этот огромный запас кокаина под угрозой. Они были осуждены 10 сентября уголовным судом Лилля к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет”, — говорится в сообщении.

Также указано, что суд приговорил моряков к штрафу в размере 75 млн евро. Морякам пожизненно запрещено возвращаться во Францию. Также приговора суда присяжных ожидает еще один украинский моряк.

“Девять украинский обвиняемых, которые родились в период с 1968 по 1992 годы, все члены торгового флота, были завербованы в Херсоне”, — указано в Ouest France.

Также в издании напомнили, что 11 декабря 2015 года патрульный катер обнаружил грузовое судно в очень плохом состоянии под молдавским флагом у берегов Па-де-Кале. По радио капитан “Карибского пальмы” ответил власти, что он приехал из Картахены в Колумбии, и направляется в Гданьск (Польша) на ремонт, ничего не транспортируя. Во время проверки было обнаружено тайник с металлической стеной. В нем было 2,3 тонны кокаина, который на рынке Европы можно было бы продать за 360 миллионов евро.За данным следствия, наркотики на судно перегрузили в Венесуэле.

Как писал УНН, летом в Днепропетровской области СБУ изъяла наркотиков и психотропных на 2 млн грн.

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