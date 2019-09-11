Французский суд приговорил девятерых украинских моряков, которые перевозили кокаин

“Приговор ожидали в течение четырех лет. В декабре 2015 года 2,3 тонны кокаина были изъяты из грузового судна, следовавшего в Булонь-сюр-Мер. На борту девять украинских моряков, заверили, что перевозили этот огромный запас кокаина под угрозой. Они были осуждены 10 сентября уголовным судом Лилля к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет”, — говорится в сообщении.

Также указано, что суд приговорил моряков к штрафу в размере 75 млн евро. Морякам пожизненно запрещено возвращаться во Францию. Также приговора суда присяжных ожидает еще один украинский моряк.

“Девять украинский обвиняемых, которые родились в период с 1968 по 1992 годы, все члены торгового флота, были завербованы в Херсоне”, — указано в Ouest France.

Также в издании напомнили, что 11 декабря 2015 года патрульный катер обнаружил грузовое судно в очень плохом состоянии под молдавским флагом у берегов Па-де-Кале. По радио капитан “Карибского пальмы” ответил власти, что он приехал из Картахены в Колумбии, и направляется в Гданьск (Польша) на ремонт, ничего не транспортируя. Во время проверки было обнаружено тайник с металлической стеной. В нем было 2,3 тонны кокаина, который на рынке Европы можно было бы продать за 360 миллионов евро.За данным следствия, наркотики на судно перегрузили в Венесуэле.

Как писал УНН, летом в Днепропетровской области СБУ изъяла наркотиков и психотропных на 2 млн грн.