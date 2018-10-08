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Французькі вкладники втратили 31 млн євро через махінації з bitcoin

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Власники накопичувальних банківських рахунків у Франції з початку 2018 року втратили 31 млн євро в результаті дій шахраїв, які обіцяли їм дохід від інвестування в bitcoin. Про це повідомляє французьке видання leparisien.fr, передає УНН.

Відзначається, що через дії шахраїв з початку року постраждали більше 700 осіб.

"Більшість власників банківських рахунків погано розбираються в операціях з цифровими валютами. А шахраї, оперуючи складною термінологією, обіцяють їм великі доходи від вкладення євро в bitcoin. Згодом такі "інвестиції" просто викрадаються", - коментують французькі юристи.

Раніше УНН повідомляв, що багато країн світу побоюються легалізації криптовалют.

Так, в Америці біткоїни вважають "надризиковим активом".

У той же час агентство фінпослуг Японії пропонує викреслити біткоїни з переліку платіжних засобів.

Україна тим часом продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоїни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".

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