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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Франція сьогодні збере дипломатів для підготовки санкцій ЄС проти Росії

Франція сьогодні збере дипломатів для підготовки санкцій ЄС проти Росії

Київ • УНН

 • 86228 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Постійні представники країн-членів Європейського союзу на позачерговому засіданні (COREPER) у вівторок мають запустити підготовку процедури ухвалення санкцій проти Росії через визнання Кремлем так званих “ДНР” та “ЛНР”. Про це йдеться в повідомленні пресслужби представництва Франції, яка головує нині в ЄС, інформує УНН.

Цитата

“Завтра о 9:30 відбудеться засідання COREPER II, щоб запустити процес вироблення точкових санкцій, про які було оголошено”, - повідомили у представництві ввечері у понеділок.

Контекст

Напередодні президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Реагуючи на таке рішення, низка західних дипломатій оголосила про намір запровадити санкції проти Російської Федерації.

Зокрема, міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Лондон введе нові санкції проти Росії.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у Парижі також повідомив, що Європейський Союз у вівторок, 22 лютого, ухвалить рішення про перші санкції проти Росії після визнання Москвою "Л/ДНР" на сході України.

Українські Національні Новини

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