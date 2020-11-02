Франція "розгляне інформацію" щодо запуску Кримської платформи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки Жаном-Івом Ле Дріаном, в рамках якої голова українського дипвідомства запросив Францію взяти участь у роботі Кримської платформи. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.
"Дмитро Кулеба запросив Францію взяти активну участь у роботі Кримської платформи. Жан-Ів Ле Дріан висловив вдячність за запрошення та запевнив, що принципова позиція Франції щодо невизнання спроби анексії Криму триватиме надалі, як і відповідна політика обмежувальних заходів по відношенню до Росії. У зв’язку з цим французька сторона розгляне інформацію щодо запуску Кримської платформи", – інформують в МЗС.
Повідомляється, що міністри також обговорили динаміку дипломатичних зусиль у рамках Нормандського формату з мирного врегулювання російсько-української війни на Донбасі.
Французький міністр дав позитивну оцінку зусиллям України з створення передумов для прогресу у врегулюванні й підкреслив незмінність позиції Парижа щодо підтримки суверенітету України та територіальної цілісності у межах її міжнародно визнаних кордонів.
Крим того, Кулеба висловив співчуття французькому колезі у зв’язку з нещодавніми нападами у Франції, жертвами яких стали невинні люди.
Міністри позитивно відзначили зростаючу динаміку двосторонньої співпраці у багатьох галузях, зокрема збільшення обсягів торгівлі та інвестицій. Вони підтвердили налаштованість на проведення до кінця 2020 року засідання Українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва, яке забезпечить умови для збільшення французьких інвестицій в економіку України.
Співрозмовники окремо обговорили перспективи українсько-французького співробітництва в Африці, зокрема у галузях безпеки, торгівлі та інвестицій.
Жан-Ів Ле Дріан прийняв запрошення Дмитра Кулеби здійснити візит до України для обговорення всього спектру двосторонніх питань.
Нагадаємо, Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.