Франция "рассмотрит информацию" о запуске Крымской платформы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жаном-Ивом Ле Дрианом, в рамках которого глава украинского дипведомства пригласил Францию принять участие в работе Крымской платформы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
"Дмитрий Кулеба пригласил Францию принять активное участие в работе Крымской платформы. Ле Дриан выразил благодарность за приглашение и заверил, что принципиальная позиция Франции относительно непризнания попытки аннексии Крыма будет продолжаться, как и соответствующая политика ограничительных мер по отношению к России. В связи с этим французская сторона рассмотрит информацию о запуске Крымской платформы", - информируют в МИД.
Сообщается, что министры обсудили динамику дипломатических усилий в рамках Нормандского формата по мирному урегулированию российско-украинской войны на Донбассе.
Французский министр дал положительную оценку усилиям Украины по созданию предпосылок для прогресса в урегулировании и подчеркнул неизменность позиции Парижа по поддержке суверенитета Украины и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ.
Крым того, Кулеба выразил соболезнования французскому коллеге в связи с недавними нападениями во Франции, жертвами которых стали невинные люди.
Министры положительно отметили растущую динамику двустороннего сотрудничества во многих отраслях, в частности увеличение объемов торговли и инвестиций. Они подтвердили настрой на проведение до конца 2020 года заседания Украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое обеспечит условия для увеличения французских инвестиций в экономику Украины.
Собеседники отдельно обсудили перспективы украинско-французского сотрудничества в Африке, в частности в области безопасности, торговли и инвестиций.
Ле Дриан принял приглашение Дмитрия Кулебы осуществить визит в Украину для обсуждения всего спектра двусторонних вопросов.
Напомним, Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.