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Франція розглядає варіант підтримки вступу України до НАТО як засіб тиску на рф – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Франція вирішила більш активно відстоювати перспективу вступу України до Північно-Атлантичного Альянсу, щоб таким чином тиснути на рф, а Україну спонукати до мирних переговорів. Про це повідомляє французьке видання Le Monde, пише УНН.

Франція розглядає варіант підтримки вступу України до НАТО як засіб тиску на рф – ЗМІ

Як зазначає Le Monde, 12 червня на засіданні Ради оборони у Єлисейському палаці розглядався варіант приєднання України до НАТО як “самостійної гарантії безпеки” для неї.

“Це могло б утримати Росію від продовження війни або, в разі завершення конфлікту, запобігти будь-якій подальшій агресії”, — пише видання.

При цьому, робить припущення Le Monde, більш-менш конкретна пропозиція для України по членству в Альянсі може спонукати Зеленського до мирних переговорів з рф.

Нагадаємо

НАТО не розглядає питання щодо запрошення України до альянсу на саміті у Вільнюсі

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