Франция рассматривает вариант поддержки вступления Украины в НАТО, как средство давления на рф - СМИ

Как отмечает Le Monde, 12 июня на заседании Совета обороны в Елисейском дворце рассматривался вариант присоединения Украины к НАТО, как “самостоятельной гарантии безопасности” для неё.

“Это могло бы удержать Россию от продолжения войны или, в случае завершения конфликта, предотвратить любую дальнейшую агрессию”, — пишет издание.

При этом, делает предположение Le Monde, более-менее конкретное предложение для Украины по членству в Альянсе может побудить Зеленского к мирным переговорам с рф.

Напомним

НАТО не рассматривает вопрос о приглашении Украины в альянс на саммите в Вильнюсе