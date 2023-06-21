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Франция рассматривает вариант поддержки вступления Украины в НАТО, как средство давления на рф - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Франция решила более активно отстаивать перспективу вступления Украины в Северо-Атлантический Альянс, чтобы таким образом давить на РФ, а Украину побудить к мирным переговорам. Об этом сообщает французское издание Le Monde, пишет УНН.

Франция рассматривает вариант поддержки вступления Украины в НАТО, как средство давления на рф - СМИ

Как отмечает Le Monde, 12 июня на заседании Совета обороны в Елисейском дворце рассматривался вариант присоединения Украины к НАТО, как “самостоятельной гарантии безопасности” для неё.

“Это могло бы удержать Россию от продолжения войны или, в случае завершения конфликта, предотвратить любую дальнейшую агрессию”, — пишет издание.

При этом, делает предположение Le Monde, более-менее конкретное предложение для Украины по членству в Альянсе может побудить Зеленского к мирным переговорам с рф.

Напомним

НАТО не рассматривает вопрос о приглашении Украины в альянс на саммите в Вильнюсе

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