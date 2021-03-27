Франція назвала російську вакцину "Спутнік V" знаряддям пропаганди

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“У випадку з російською вакциною мова йде, скоріше, про засіб пропаганди і агресивної дипломатії, ніж про солідарність і допомогу в сфері охорони здоров’я”, — заявив Ле Дріан.

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Ле Дріан звинуватив Росію і Китай в агресивному просуванні своїх вакцин за кордоном, наприклад, в африканських країнах Туніс і Сенегал. “Китай і Росія за допомогою вакцин проводять політику впливу, замість того щоб спочатку вакцинувати власне населення”, — сказав він.

Доповнення

Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель також звинуватив Москву і Пекін у використанні своїх вакцин з метою пропаганди. У той же час уряд ФРН закликає Єврокомісію схвалити замовлення “Спутнік V” для всієї Європи. З країн ЄС російську вакцину в даний час застосовує лише Угорщина. Чехія та Словаччина також близькі використання російської вакцини в своїх країнах. Однак дозволу на її використання на рівні ЄС поки що немає.

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Тим часом Росія відкинула звинувачення Франції з приводу вакцини “Спутнік V”. “Ми абсолютно не згодні з тим, що і Росія, і Китай ведуть якусь війну, і ми абсолютно не згодні з тим, що і Росія, і Китай використовують пандемію коронавірусу і вакцинну проблематику як якийсь інструмент впливу. Жодних прагнень політизації вакцинної тематики чи прагнень щодо використання вакцин у Росії не було, немає і ніколи не буде”, — заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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