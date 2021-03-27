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Франція назвала російську вакцину "Спутнік V" знаряддям пропаганди

Франція назвала російську вакцину "Спутнік V" знаряддям пропаганди

Київ • УНН

 • 15785 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Франція звинуватила Росію у використанні антикоронавірусної вакцини "Спутнік V" як знаряддя пропаганди. Про це заявив в п'ятницю, 26 березня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, додавши, що Китай, на його думку, також використовує свою вакцину компанії Sinopharm як інструмент політичного впливу, передає УНН спираючись на дані DW.

Цитата

“У випадку з російською вакциною мова йде, скоріше, про засіб пропаганди і агресивної дипломатії, ніж про солідарність і допомогу в сфері охорони здоров’я”, — заявив Ле Дріан.

Деталі

Ле Дріан звинуватив Росію і Китай в агресивному просуванні своїх вакцин за кордоном, наприклад, в африканських країнах Туніс і Сенегал. “Китай і Росія за допомогою вакцин проводять політику впливу, замість того щоб спочатку вакцинувати власне населення”, — сказав він.

Доповнення

Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель також звинуватив Москву і Пекін у використанні своїх вакцин з метою пропаганди. У той же час уряд ФРН закликає Єврокомісію схвалити замовлення “Спутнік V” для всієї Європи. З країн ЄС російську вакцину в даний час застосовує лише Угорщина. Чехія та Словаччина також близькі використання російської вакцини в своїх країнах. Однак дозволу на її використання на рівні ЄС поки що немає.

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Тим часом Росія відкинула звинувачення Франції з приводу вакцини “Спутнік V”. “Ми абсолютно не згодні з тим, що і Росія, і Китай ведуть якусь війну, і ми абсолютно не згодні з тим, що і Росія, і Китай використовують пандемію коронавірусу і вакцинну проблематику як якийсь інструмент впливу. Жодних прагнень політизації вакцинної тематики чи прагнень щодо використання вакцин у Росії не було, немає і ніколи не буде”, — заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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