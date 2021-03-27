Франция назвала российскую вакцину "Спутник V" орудием пропаганды

Цитата

“В случае с российской вакциной речь идет, скорее, о средстве пропаганды и агрессивной дипломатии, чем о солидарности и помощи в сфере здравоохранения”, — заявил Ле Дриан.

Детали

Ле Дриан обвинил Россию и Китай в агрессивном продвижении своих вакцин за рубежом, например, в африканских странах Тунис и Сенегал. “Китай и Россия с помощью вакцин проводят политику воздействия, вместо того чтобы сначала вакцинировать собственное население”, — сказал он.

Дополнение

Ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель также обвинил Москву и Пекин в использовании своих вакцин с целью пропаганды. В то же время правительство ФРГ призывает Еврокомиссию принять заказ “Спутник V” для всей Европы. Из стран ЕС российскую вакцину в настоящее время применяет только Венгрия. Чехия и Словакия также близкие использования российской вакцины в своих странах. Однако разрешения на ее использование на уровне ЕС пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вице-премьер Словакии подал в отставку из-за скандала с российской вакциной

Между тем Россия отвергла обвинения Франции по поводу вакцины “Спутник V”. “Мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай используют пандемии коронавируса и вакцинный проблематику как некий инструмент воздействия. Никаких стремлений политизации вакцинной тематики или стремлений по использованию вакцин в России не было, нет и никогда не будет”, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если бы Украина приняла российскую вакцину, это была бы бесценна политическая победа для РФ — Кулеба