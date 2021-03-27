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Франция назвала российскую вакцину "Спутник V" орудием пропаганды

Франция назвала российскую вакцину "Спутник V" орудием пропаганды

Киев  •  УНН

 • 15779 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Франция обвинила Россию в использовании антикоронавирусной вакцины "Спутник V" как орудие пропаганды. Об этом заявил в пятницу, 26 марта, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, добавив, что Китай, по его мнению, также использует свою вакцину компании Sinopharm как инструмент политического влияния, передает УНН, опираясь на данные DW.

Цитата

“В случае с российской вакциной речь идет, скорее, о средстве пропаганды и агрессивной дипломатии, чем о солидарности и помощи в сфере здравоохранения”, — заявил Ле Дриан.

Детали

Ле Дриан обвинил Россию и Китай в агрессивном продвижении своих вакцин за рубежом, например, в африканских странах Тунис и Сенегал. “Китай и Россия с помощью вакцин проводят политику воздействия, вместо того чтобы сначала вакцинировать собственное население”, — сказал он.

Дополнение

Ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель также обвинил Москву и Пекин в использовании своих вакцин с целью пропаганды. В то же время правительство ФРГ призывает Еврокомиссию принять заказ “Спутник V” для всей Европы. Из стран ЕС российскую вакцину в настоящее время применяет только Венгрия. Чехия и Словакия также близкие использования российской вакцины в своих странах. Однако разрешения на ее использование на уровне ЕС пока нет.

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Между тем Россия отвергла обвинения Франции по поводу вакцины “Спутник V”. “Мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай используют пандемии коронавируса и вакцинный проблематику как некий инструмент воздействия. Никаких стремлений политизации вакцинной тематики или стремлений по использованию вакцин в России не было, нет и никогда не будет”, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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