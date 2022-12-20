Франція надсилає Україні трансформатори

Цитата

“Під час міжнародної конференції солідарності з Україної Франція оголосила про додаткову допомогу на понад 125 мільйонів євро, щоб допомогти українцям пережити зиму. Конкретна і безпосередня підтримка: ми надсилаємо кілька електричних трансформаторів”, – йдеться в повідомленні відомства у Twitter.

Lors de la conférence internationale de solidarité pour l'#Ukraine du 13/12, la a annoncé une aide supplémentaire de plus de 125M€ pour aider les Ukrainiens à surmonter l'hiver.



Soutien concret et immédiat : plusieurs transformateurs électriques sont en cours d'acheminement. pic.twitter.com/3nkOUeyPYQ

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Франція передасть Україні чергову партію енергетичного обладнання.