Франція надсилає Україні трансформатори
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Франція надсилає Україні декілька трансформаторів у межах оголошеної додаткової допомоги під час міжнародної конференції солідарності з Україною. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Міністерства Європи та закордонних справ країни.
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“Під час міжнародної конференції солідарності з Україної Франція оголосила про додаткову допомогу на понад 125 мільйонів євро, щоб допомогти українцям пережити зиму. Конкретна і безпосередня підтримка: ми надсилаємо кілька електричних трансформаторів”, – йдеться в повідомленні відомства у Twitter.
Lors de la conférence internationale de solidarité pour l'#Ukraine du 13/12, la a annoncé une aide supplémentaire de plus de 125M€ pour aider les Ukrainiens à surmonter l'hiver.
Soutien concret et immédiat : plusieurs transformateurs électriques sont en cours d'acheminement. pic.twitter.com/3nkOUeyPYQ
Доповнення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Франція передасть Україні чергову партію енергетичного обладнання.