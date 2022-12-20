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Франция отправляет Украине трансформаторы

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Франция посылает Украине несколько трансформаторов в рамках объявленной дополнительной помощи на международной конференции солидарности с Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Министерства Европы и иностранных дел страны.

Цитата

“Во время международной конференции солидарности с Украиной Франция объявила о дополнительной помощи более чем на 125 миллионов евро, чтобы помочь украинцам пережить зиму. Конкретная и непосредственная поддержка: мы присылаем несколько электрических трансформаторов”, –, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Lors de la conférence internationale de solidarité pour l'#Ukraine du 13/12, la a annoncé une aide supplémentaire de plus de 125M€ pour aider les Ukrainiens à surmonter l'hiver.

Soutien concret et immédiat : plusieurs transformateurs électriques sont en cours d'acheminement. pic.twitter.com/3nkOUeyPYQ

—France Diplomatie (@francediplo) December 20, 2022

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Франция передаст Украине очередную партию энергетического оборудования.

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