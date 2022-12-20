Франция отправляет Украине трансформаторы

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“Во время международной конференции солидарности с Украиной Франция объявила о дополнительной помощи более чем на 125 миллионов евро, чтобы помочь украинцам пережить зиму. Конкретная и непосредственная поддержка: мы присылаем несколько электрических трансформаторов”, –, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Lors de la conférence internationale de solidarité pour l'#Ukraine du 13/12, la a annoncé une aide supplémentaire de plus de 125M€ pour aider les Ukrainiens à surmonter l'hiver.



Soutien concret et immédiat : plusieurs transformateurs électriques sont en cours d'acheminement. pic.twitter.com/3nkOUeyPYQ

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Франция передаст Украине очередную партию энергетического оборудования.