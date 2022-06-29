Франція і Туреччина продовжуватимуть зусилля для експорту українського зерна через Чорне море - Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція і Туреччина продовжуватимуть зусилля для можливості експорту українського зерна через Чорне море. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
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“Зіткнувшись із війною в Україні, Туреччина та Франція як ніколи віддані єдності та силі трансатлантичного альянсу, і продовжуватимуть зусилля, щоб дозволити експорт українського зерна через Чорне море”, - написав Макрон.
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Макрон також додавши, що було досягнуто консенсусу стосовно вітання Фінляндії та Швеції як нових членів НАТО, заявив: “Обидва партнери мають надійні та сумісні можливості. Вони зроблять значний внесок у безпеку всіх союзників”.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ООН близькі “до моменту істини” у питанні розблокування українського зерна.