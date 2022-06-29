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Франция и Турция будут продолжать усилия по экспорту украинского зерна через Черное море - Макрон

Киев • УНН

 • 67191 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Турция будут продолжать усилия по возможности экспорта украинского зерна через Черное море. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Столкнувшись с войной в Украине, Турция и Франция как никогда привержены единству и силе трансатлантического альянса, и будут продолжать усилия, чтобы разрешить экспорт украинского зерна через Черное море”, - написал Макрон.

Детали

Макрон также добавил, что был достигнут консенсус относительно приветствия Финляндии и Швеции как новых членов НАТО, и заявил: “Оба партнера имеют надежные и совместимые возможности. Они внесут значительный вклад в безопасность всех союзников”.

Напомним 

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ООН близки “к моменту истины” в вопросе разблокирования украинского зерна.

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