Франция и Турция будут продолжать усилия по экспорту украинского зерна через Черное море - Макрон
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Турция будут продолжать усилия по возможности экспорта украинского зерна через Черное море. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
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“Столкнувшись с войной в Украине, Турция и Франция как никогда привержены единству и силе трансатлантического альянса, и будут продолжать усилия, чтобы разрешить экспорт украинского зерна через Черное море”, - написал Макрон.
Детали
Макрон также добавил, что был достигнут консенсус относительно приветствия Финляндии и Швеции как новых членов НАТО, и заявил: “Оба партнера имеют надежные и совместимые возможности. Они внесут значительный вклад в безопасность всех союзников”.
Напомним
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ООН близки “к моменту истины” в вопросе разблокирования украинского зерна.