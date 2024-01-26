Франція передала Україні ще дві реактивні системи залпового вогню LRU в рамках "Коаліції артилерії"
Київ • УНН
Франція поставила Україні ще дві реактивні системи залпового вогню LRU в рамках "Коаліції артилерії". Це збільшує загальну кількість французьких систем в Україні.
У рамках "Коаліції артилерії для України" Міністерство оборони Франції передало Україні додатково ще дві реактивні системи залпового вогню LRU, які є французькою альтернативою американської MLRS M270. Про це йдеться на сайті Міноборони Франції, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що у рамках цієї коаліції, Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, що збільшило загальну кількість французьких систем.
Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти САУ Caesar, тоді як у нас було лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 та міномети калібру 120 міліметрів,
Довідково
Lance-roquettes unitaire або скорочено LRU – це французький варіант американської M270 MLRS.
Вони оснащені модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS) та новою системою зв’язку.
Усього модернізацію пройшли 13 із 57 РСЗВ французької армії протягом 2011-2014 років. Потім їх відправили до складу 1-го артилерійського полку.
Інші бойові машини, які вирішили не оновлювати, потрапили на зберігання.Загалом Франція планує замінити всі свої M270 до 2027 року.
Доповнення
Франція, США та ще понад 20 країн у четвер, 18 січня, створили в Парижі артилерійську коаліцію для надання допомоги Україні у відбитті російської агресії.
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