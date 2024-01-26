Франция передала Украине еще две реактивные системы залпового огня LRU в рамках "Коалиции артиллерии"

В рамках "Коалиции артиллерии для Украины" Министерство обороны Франции передало Украине дополнительно еще две реактивные системы залпового огня LRU, которые являются французской альтернативой американской MLRS M270. Об этом говорится на сайте Минобороны Франции, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках этой коалиции, Франция передала Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня LRU, что увеличило общее количество французских систем.

Франция имеет право возглавить эту коалицию, учитывая переданную Украине артиллерийскую технику: около тридцати САУ Caesar, тогда как у нас было только 75, четыре пусковые установки залпового огня LRU, пушки TRF1 и минометы калибра 120 миллиметров, - рассказал глава коалиции "Артиллерия для Украины" Жан-Мишель Гийотон в интервью для пресс-службы Минобороны.

Справочно

Lance-roquettes unitaire или сокращенно LRU - это французский вариант американской M270 MLRS.

Они оснащены модернизированной системой управления огнем EFCS, новой навигационной системой (с использованием GPS) и новой системой связи.

Всего модернизацию прошли 13 из 57 РСЗО французской армии в течение 2011-2014 годов. Затем их отправили в состав 1-го артиллерийского полка.

Другие боевые машины, которые решили не обновлять, попали на хранение. В целом Франция планирует заменить все свои M270 до 2027 года.

Дополнение

Франция, США и еще более 20 стран в четверг, 18 января, создали в Париже артиллерийскую коалицию для оказания помощи Украине в отражении российской агрессии.

Франция будет поставлять Украине ежемесячно около 50 управляемых авиабомб до конца года