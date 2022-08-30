Фракцію "Слуга народу" у Раді поповнили два нових нардепи: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. До фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді приєдналось двоє нових депутатів - Олександр Васюк та Валентина Короленко. Про це повідомила речниця фракції СН Юлія Палійчук у Telegram, передає УНН.
Контекст
27 липня Верховна Рада погодила призначення народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора. Також представниця ВР у Конституційному Суді, народна депутатка від "Слуги Народу" Ольга Совгиря обрана суддею Конституційного Суду.
Їхні місця в парламенті зайняли наступні за списком кандидати в депутати від "Слуги Народу".
Деталі
За словами Палійчук, сьогодні присягу народного депутата склали Олександр Васюк та Валентина Короленко.
Олександр Васюк - юрист і громадський діяч, працював у команді "СН" на президентських і парламентських виборах. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проектах. Протягом останнього часу активно працює над розширенням україно-американських відносин.
Валентина Короленко - юристка, фінансистка. Допомагала команді "СН" на президентських та парламентських виборах. Має три вищі освіти і понад 14 років досвіду державної служби.