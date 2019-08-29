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Фракція "Європейська солідарність" перейшла в опозицію

Фракція "Європейська солідарність" перейшла в опозицію

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Фракція "Європейська солідарність" переходить в опозицію до правлячої партії "Слуги народу". Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

"Ми переходимо в опозицію, і про це сьогодні оголошуємо, що ми переходимо в опозицію до правлячої партії, але, звичайно, не до України. Наша політична сила завжди буде займати дуже жорстку позицію захисту територіальної цілісності, суверенітету України, і в тому числі у стінах парламенту", - сказала Геращенко.

Також вона прокоментувала рішення фракції стосовно голосування кадрових питань.

"Що стосується кадрових питань. Очевидно, що опозиція не голосує за кадрові питання. У даному випадку ми хочемо зазначити, що це право правлячої партії представляти свою кандидатуру на посаду спікера, бажаємо успіху пану Дмитру (Разумкову – ред.) на цій посаді", - сказала вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Олексія Гончарука на посаду Прем'єр-міністра України.

Українські Національні Новини

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