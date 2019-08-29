Фракция "Европейская солидарность" перешла в оппозицию

"Мы переходим в оппозицию, и об этом сегодня объявляем, что мы переходим в оппозицию к правящей партии, но, конечно, не к Украине. Наша политическая сила всегда будет занимать очень жесткую позицию защиты территориальной целостности, суверенитета Украины, и в том числе в стенах парламента", - сказала Геращенко.

Также она прокомментировала решение фракции относительно голосования кадровых вопросов.

"Что касается кадровых вопросов. Очевидно, что оппозиция не голосует за кадровые вопросы. В данном случае мы хотим отметить, что это право правящей партии представлять свою кандидатуру на должность спикера, желаем успеха господину Дмитрию (Разумкову - ред.) на этой должности", - сказала она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Алексея Гончарука на должность Премьер-министра Украины.