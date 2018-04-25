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Fox News: прихильникам незалежності Каліфорнії дозволили почати збір підписів для голосування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Прихильникам проголошення незалежності штату Каліфорнія від США дозволено розпочати збір підписів, необхідних для того, щоб винести дане питання на референдум. Про це повідомив у вівторок телеканал Fox News з посиланням на рішення держсекретаря цього штату Алекса Падільї, інформує УНН.

Fox News: прихильникам незалежності Каліфорнії дозволили почати збір підписів для голосування

Як пояснює телеканал, на першому етапі прихильникам виходу Каліфорнії зі складу Сполучених Штатів потрібно набрати до середини жовтня підписи мінімум 365 880 зареєстрованих виборців, щоб провести плебісцит з питання доцільності обговорення такого заходу. У разі успіху плебісцит може бути проведений паралельно з загальними виборами в США в 2020 році. Якщо більшість каліфорнійців висловляться “за”, то через рік їм належить проголосувати другий раз, але вже з питання незалежності штату, уточнив телеканал.

Авторами ініціативи стали активісти руху Yes California, виступаючі за скасування статті конституції штату, яка проголошує його невід’ємною частиною федеративної держави. Засновниками руху є Маркус Руїс Еванс і Луїс Марінеллі. “Ми розуміємо те, що, на перший погляд, доведеться довго чекати. Проте нам потрібен час, щоб провести серйозний діалог з народом Каліфорнії про те, чому йому треба підтримати ідею референдуму про незалежність”, — заявив Марінеллі.

Як пояснювала раніше газета Los Angeles Times, навіть в разі позитивного результату голосування, для отримання Каліфорнією статусу незалежності необхідно, щоб це схвалили громадяни не менше половини інших штатів США. Існують також інші бюрократичні процедури, які необхідно буде виконати.

Watch the latest video at foxnews.com

Як повідомляв УНН, наприкінці минулого місяця суддя Верховного суду Іспанії оголосив рішення про взяття під варту п’ятьох каталонських політиків, яким пред’явлені звинувачення в заколоті з метою оголосити незалежність автономії від Іспанії восени минулого року.

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