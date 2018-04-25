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Fox News: сторонникам независимости Калифорнии разрешили начать сбор подписей для голосования

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сторонникам провозглашения независимости штата Калифорния от США разрешено начать сбор подписей, необходимых для того, чтобы вынести данный вопрос на референдум. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на решение госсекретаря этого штата Алекса Падильи, информирует УНН.

Fox News: сторонникам независимости Калифорнии разрешили начать сбор подписей для голосования

Как объясняет телеканал, на первом этапе сторонникам выхода Калифорнии из состава Соединенных Штатов нужно набрать до середины октября подписи минимум 365 880 зарегистрированных избирателей, чтобы провести плебисцит по вопросу целесообразности обсуждения такого мероприятия. В случае успеха плебисцит может быть проведен параллельно с общими выборами в США в 2020 году. Если большинство калифорнийцев выскажутся “за”, то через год им предстоит проголосовать второй раз, но уже по вопросу независимости штата, уточнил телеканал.

Авторами инициативы стали активисты движения Yes California, выступающие за отмену статьи конституции штата, которая провозглашает его неотъемлемой частью федеративного государства. Учредителями движения является Маркус Руис Эванс и Луис Маринелли. “Мы понимаем, что, на первый взгляд, придется долго ждать. Однако нам нужно время, чтобы провести серьезный диалог с народом Калифорнии о том, почему ему надо поддержать идею референдума о независимости”, — заявил Маринелли.

Как объясняла ранее газета Los Angeles Times, даже в случае положительного результата голосования, для получения Калифорнии статуса независимости необходимо, чтобы это одобрили граждане не менее половины других штатов США. Существуют и другие бюрократические процедуры, которые необходимо выполнить.

Watch the latest video at foxnews.com

Как сообщал УНН, в конце прошлого месяца судья Верховного суда Испании объявил решение о взятии под стражу пятерых каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании осенью прошлого года.

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