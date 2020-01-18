"Фотку зробите з нами": патрульний зупинив авто Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Поліцейський зупинив автівку українського боксера Олександра Усика, який їхав зі своїм друзями за кермом Lexus, пояснивши це тим, що такі машини часто крадуть. Відповідне відео опублікували в Instagram, передає УНН.
Так, поліцейський зупинив машину Усика, попросив пред'явити документи, а також запитав, як у нього справи. На що боксер відповів: "У нас взагалі чудово. Усе супер".
Попри гарний настрій, Усик все ж таки запитав: "Чи можете пояснити, будь ласка, чому мене зупинили?".
На що отримав відповідь: "Тому що у вас Лексус, а такі машини дуже часто викрадають".
Відповідь цілком задовольнила боксера, і коли співробітник правоохоронних органів запитав: "Фотку зробите з нами?", - Усик розсміявся та відповів: "Можу".
Нагадаємо, українські боксери Олександр Усик та Володимир Кличко потрапили в сотню кращих боксерів за всю історію порталу World Boxing News.