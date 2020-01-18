"Фотку сделаете с нами": патрульный остановил автомобиль Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Полицейский остановил машину украинского боксера Александра Усика, который ехал со своим друзьями за рулем Lexus, объяснив это тем, что такие машины часто воруют. Соответствующее видео опубликовали в Instagram, передает УНН.
Так, полицейский остановил машину Усика, попросил предъявить документы, а также спросил, как у него дела. На что боксер ответил: "У нас вообще замечательно. Все супер".
Несмотря на хорошее настроение, Усик все же спросил: "Можете объяснить, пожалуйста, почему меня остановили?".
На что получил ответ: "Потому что у вас Лексус, а такие машины очень часто угоняют".
Ответ вполне удовлетворил боксера, и когда сотрудник правоохранительных органов спросил: "Фотку сделаете с нами?", - Усик рассмеялся и ответил: "Могу".
Напомним, украинские боксеры Александр Усик и Владимир Кличко попали в сотню лучших боксеров за всю историю портала World Boxing News.