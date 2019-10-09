Формули Штайнмайєра для Криму немає – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що формули Штайнмайєра для тимчасово окупованого Криму немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, чи існує для Криму своя “формула Штайнмайера”, сказав, що “такої формули немає”.
“Наразі немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, я повинен констатувати, на жаль, Україна сама не впорається. Нам потрібна допомога наших міжнародних партнерів. У нас повинна бути ще потужніша армія... Треба бути дуже потужними, щоб не тільки у нас дипломатія працювала, але й армія була дійсно на високому рівні”, — розповів Зеленський.
Нагадаємо, українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.
Як повідомлялося раніше, проти реалізації “формули Штайнмаєра” виступили вже 6 міських та обласних рад.