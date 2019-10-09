Формулы Штайнмайера для Крыма нет - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формулы Штайнмайера для временно оккупированного Крыма нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крим.Реалии.
Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, существует ли для Крыма своя “формула Штайнмайера”, сказал, что “такой формулы нет”.
“Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нам нужна помощь наших международных партнеров. У нас должна быть еще мощнее армия ... Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, но и армия была действительно на высоком уровне”, — рассказал Зеленский.
Напомним, украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.
Как сообщалось ранее, против реализации “формулы Штайнмайера” выступили уже 6 городских и областных советов.