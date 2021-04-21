ФОПи вважають карантинні 8 тисяч дискредитацією підприємців, від яких більше шкоди, аніж допомоги

Так, напередодні Мінфін оприлюднив інформацію про те, що на виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників, яку повернули з 19 квітня на тлі місцевих локдаунів, у поточному році з Державного бюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень.

Зі слів Доротича, на ці гроші допомогу зможе отримати лише десята частина підприємців.

Цитата:

“Це всього-на-всього 10% від сьогодні існуючого. А якщо говорити зайнятими працівниками, буде в розрізі 6-7%. Наскільки це багато? Я вважаю, що це — ніщо. Кожен другий підприємець зараз потерпає, тому ці 8 тисяч — це дискредитація підприємців взагалі, для того, щоб налаштувати суспільство проти підприємництва”, — зазначив співрозмовник УНН.

Деталі

На думку Доротича, влада робить це умисно.

“Тому що звичайний пенсіонер, який отримує 2-3 тис. грн пенсії, не розуміє, чому не задоволені підприємці, які отримують аж 8 тис. грн. Але пенсіонер не може збагнути, що для підприємця 8 тис. грн — це все одно, що для пенсіонера гривень 200, тому що у підприємця є постійні витрати на утримання бізнесу. Навіть якщо він не працює, у нього все одно є витрати, зокрема, по сплаті податків”, — пояснив він.

Так, окрім податків, які ніхто не скасовував, зазначає очільник ГО, є ще орендні платежі, які становлять близько 5-7 тис. грн на місяць мінімум, а в Києві — може бути і 20-30 тис. грн.

Також є витрати на охорону свого майна. Окрім того, є ще комунальні виплати.

“Таким чином, витрати підприємця в місяць (а ми говоримо про одноразову допомогу 8 тис. грн) сягають десятків тисяч гривень. Це (8 тис. грн — ред.) — ніщо, але підприємці виглядають негарно у порівнянні з пенсіонерами. Тож я вважаю, від цих 8 тисяч більше шкоди, ніж допомоги”, — зазначає Доротич.

З його слів, підприємці не просили цих грошей — адже, на їхню думку, у держави немає грошей, які могли б достойно допомогти бізнесу.

Він зазначив, що якщо вже вводити локдаун, він має бути однаковим для всіх, а не лише для бізнесу.

Який бізнес постраждав найбільше

Говорячи про карантинні обмеження, зі слів Доротича, найбільше від них постраждали сфера послуг і торгівлі господарськими групами товарів.

“Тому що навіть та можливість, що у деяких регіонах ресторани можуть працювати на виніс, не вирішує питання, тому що є колосальні витрати на утримання цього бізнесу. Також торгівля непродовольчою групою товарів, тому що обмеження — серйозні, збитки в цих сферах — колосальні. Більше 20% за попередній локдаун закрились. За оцінкою, яка у нас є, близько 20% зараз у стадії очікування. Але, у них немає іншого варіанту, окрім як припиняти свою діяльність”, — сказав він.

Стосовно реальних потреб підприємців від уряду, співрозмовник зазначив, що це мають бути десятки мільярдів гривень.

Крім того, має бути чітка процедура, адже наразі багато підприємців навіть у маленьких населених пунктах, яким ці 8 тис. грн можуть допомогти, — не мають змоги їх отримати.

“Так само, наприклад, у місті Києві — офіційно була "помаранчева" зона, а пан Кличко увів "червону" зону — відповідно ви вже не підпадаєте. Така сама ситуація була у Львові та інших регіонах — Кабінет міністрів увів "помаранчеву" зону, а деякі гарячі очільники ввели "червону" зону. Відповідно, ви навіть на ті 8 тис. грн не можете претендувати, навіть якщо у вас там біда”, — підкреслив Доротич.

Досвід Заходу

Він порівняв підхід щодо допомоги бізнесу із таким, що запровадили європейські країни.

“Якщо говорити про Європу, то там дають відсоток від середнього доходу в попередньому періоді. Наприклад, якщо ФОП у минулому році мав дохід на місяць у 20 тис. грн виторгу, в Європі йому дають 50-70%”, — пояснив Доротич, додавши, що у деяких країнах компенсували орендні платежі.

“Це — допомога. Я розумію, такої допомоги Україна не потягне. Але, це мають бути десятки тисяч гривень, щомісяця”, — підсумував він.

Доповнення

Минулого року також діяла така допомога для бізнесу. Згідно з опитуванням, тоді лише 36% з опитаних підприємців звернулися до держави за матеріальною підтримкою у 8 тисяч. Більшість підприємців, яким підтвердили виплату, а саме 33% отримали кошти через тиждень після успішної подачі заяви.

Тільки 3% ФОПів повідомили, що фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень допоможе компенсувати їх збитки від впровадження локдауну, тоді як 84% вважають такі кошти недостатніми.

Серед тих, кому не вдалося отримати допомогу, більшість, а саме 59% отримали відмову через невідповідність підприємства КВЕДам, яким вона виплачувалася. Ще 12% через те, що ФОП є одночасно найманим працівником, 9% — через технічні проблеми з платформою “Дія”, серед інших причин — зупинка діяльності, несплата ЄСВ протягом останніх 3 місяців, тільки що відкритий ФОП.

Загальний обсяг наданої торік одноразової матеріальної допомоги у 8 тис. грн становив 3,85 млрд гривень, з яких наймані працівники отримали 1,85 млрд грн, фізичні особи — підприємці — 2,0 млрд гривень.