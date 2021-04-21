ФОПи вважають карантинні 8 тисяч дискредитацією підприємців, від яких більше шкоди, аніж допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Карантинні 8 тисяч дискредитують підприємців, але у держави немає грошей, які могли б достойно допомогти бізнесу. Про це сказав УНН голова Всеукраїнської громадської організації “Союз захисту підприємництва” Сергій Доротич.
Так, напередодні Мінфін оприлюднив інформацію про те, що на виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників, яку повернули з 19 квітня на тлі місцевих локдаунів, у поточному році з Державного бюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень.
Зі слів Доротича, на ці гроші допомогу зможе отримати лише десята частина підприємців.
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“Це всього-на-всього 10% від сьогодні існуючого. А якщо говорити зайнятими працівниками, буде в розрізі 6-7%. Наскільки це багато? Я вважаю, що це — ніщо. Кожен другий підприємець зараз потерпає, тому ці 8 тисяч — це дискредитація підприємців взагалі, для того, щоб налаштувати суспільство проти підприємництва”, — зазначив співрозмовник УНН.
Деталі
На думку Доротича, влада робить це умисно.
“Тому що звичайний пенсіонер, який отримує 2-3 тис. грн пенсії, не розуміє, чому не задоволені підприємці, які отримують аж 8 тис. грн. Але пенсіонер не може збагнути, що для підприємця 8 тис. грн — це все одно, що для пенсіонера гривень 200, тому що у підприємця є постійні витрати на утримання бізнесу. Навіть якщо він не працює, у нього все одно є витрати, зокрема, по сплаті податків”, — пояснив він.
Так, окрім податків, які ніхто не скасовував, зазначає очільник ГО, є ще орендні платежі, які становлять близько 5-7 тис. грн на місяць мінімум, а в Києві — може бути і 20-30 тис. грн.
Також є витрати на охорону свого майна. Окрім того, є ще комунальні виплати.
“Таким чином, витрати підприємця в місяць (а ми говоримо про одноразову допомогу 8 тис. грн) сягають десятків тисяч гривень. Це (8 тис. грн — ред.) — ніщо, але підприємці виглядають негарно у порівнянні з пенсіонерами. Тож я вважаю, від цих 8 тисяч більше шкоди, ніж допомоги”, — зазначає Доротич.
З його слів, підприємці не просили цих грошей — адже, на їхню думку, у держави немає грошей, які могли б достойно допомогти бізнесу.
Він зазначив, що якщо вже вводити локдаун, він має бути однаковим для всіх, а не лише для бізнесу.
Який бізнес постраждав найбільше
Говорячи про карантинні обмеження, зі слів Доротича, найбільше від них постраждали сфера послуг і торгівлі господарськими групами товарів.
“Тому що навіть та можливість, що у деяких регіонах ресторани можуть працювати на виніс, не вирішує питання, тому що є колосальні витрати на утримання цього бізнесу. Також торгівля непродовольчою групою товарів, тому що обмеження — серйозні, збитки в цих сферах — колосальні. Більше 20% за попередній локдаун закрились. За оцінкою, яка у нас є, близько 20% зараз у стадії очікування. Але, у них немає іншого варіанту, окрім як припиняти свою діяльність”, — сказав він.
Стосовно реальних потреб підприємців від уряду, співрозмовник зазначив, що це мають бути десятки мільярдів гривень.
Крім того, має бути чітка процедура, адже наразі багато підприємців навіть у маленьких населених пунктах, яким ці 8 тис. грн можуть допомогти, — не мають змоги їх отримати.
“Так само, наприклад, у місті Києві — офіційно була "помаранчева" зона, а пан Кличко увів "червону" зону — відповідно ви вже не підпадаєте. Така сама ситуація була у Львові та інших регіонах — Кабінет міністрів увів "помаранчеву" зону, а деякі гарячі очільники ввели "червону" зону. Відповідно, ви навіть на ті 8 тис. грн не можете претендувати, навіть якщо у вас там біда”, — підкреслив Доротич.
Досвід Заходу
Він порівняв підхід щодо допомоги бізнесу із таким, що запровадили європейські країни.
“Якщо говорити про Європу, то там дають відсоток від середнього доходу в попередньому періоді. Наприклад, якщо ФОП у минулому році мав дохід на місяць у 20 тис. грн виторгу, в Європі йому дають 50-70%”, — пояснив Доротич, додавши, що у деяких країнах компенсували орендні платежі.
“Це — допомога. Я розумію, такої допомоги Україна не потягне. Але, це мають бути десятки тисяч гривень, щомісяця”, — підсумував він.
Доповнення
Минулого року також діяла така допомога для бізнесу. Згідно з опитуванням, тоді лише 36% з опитаних підприємців звернулися до держави за матеріальною підтримкою у 8 тисяч. Більшість підприємців, яким підтвердили виплату, а саме 33% отримали кошти через тиждень після успішної подачі заяви.
Тільки 3% ФОПів повідомили, що фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень допоможе компенсувати їх збитки від впровадження локдауну, тоді як 84% вважають такі кошти недостатніми.
Серед тих, кому не вдалося отримати допомогу, більшість, а саме 59% отримали відмову через невідповідність підприємства КВЕДам, яким вона виплачувалася. Ще 12% через те, що ФОП є одночасно найманим працівником, 9% — через технічні проблеми з платформою “Дія”, серед інших причин — зупинка діяльності, несплата ЄСВ протягом останніх 3 місяців, тільки що відкритий ФОП.
Загальний обсяг наданої торік одноразової матеріальної допомоги у 8 тис. грн становив 3,85 млрд гривень, з яких наймані працівники отримали 1,85 млрд грн, фізичні особи — підприємці — 2,0 млрд гривень.