ФЛП считают карантинные 8 тысяч дискредитацией предпринимателей, от которых больше вреда, чем помощи

Так, накануне Минфин обнародовал информацию о том, что на выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников, которую вернули с 19 апреля на фоне местных локдаунов, в текущем году из Государственного бюджета было направлено 1,4 млрд гривен.

По словам Доротича, на эти деньги помощь сможет получить лишь десятая часть предпринимателей.

Цитата:

"Это всего-навсего 10% от сегодня существующего. А если говорить занятыми работниками, будет в разрезе 6-7%. Насколько это много? Я считаю, что это - ничто. Каждый второй предприниматель сейчас страдает, поэтому эти 8 тысяч - это дискредитация предпринимателей вообще, для того, чтобы настроить общество против предпринимательства", - отметил собеседник УНН.

Детали

По мнению Доротича, власть делает это умышленно.

"Потому что обычный пенсионер, получающий 2-3 тыс. грн пенсии, не понимает, почему недовольны предприниматели, которые получают до 8 тыс. грн. Но пенсионер не может понять, что для предпринимателя 8 тыс. грн - это все равно, что для пенсионера гривен 200, потому что у предпринимателя есть постоянные расходы на содержание бизнеса. Даже если он не работает, у него все равно есть расходы, в частности, по уплате налогов", - пояснил он.

Так, кроме налогов, которые никто не отменял, отмечает глава ОО, есть еще арендные платежи, которые составляют около 5-7 тыс. грн в месяц минимум, а в Киеве - может быть и 20-30 тыс. грн.

Также есть расходы на охрану своего имущества. Кроме того, есть еще коммунальные выплаты.

"Таким образом, расходы предпринимателя в месяц (а мы говорим о единовременном пособии 8 тыс. грн) достигают десятков тысяч гривен. Это (8 тыс. грн - ред.) - ничто, но предприниматели выглядят некрасиво по сравнению с пенсионерами. Поэтому я считаю, от этих 8 тысяч больше вреда, чем помощи", - отмечает Доротич.

По его словам, предприниматели не просили этих денег - ведь, по их мнению, у государства нет денег, которые могли бы достойно помочь бизнесу.

Он отметил, что если уж вводить локдаун, он должен быть одинаковым для всех, а не только для бизнеса.

Какой бизнес пострадал больше всего

Что касается карантинных ограничений, по словам Доротича, больше всего от них пострадали сфера услуг и торговли хозяйственными группами товаров.

"Потому что даже та возможность, что в некоторых регионах рестораны могут работать на вынос, не решает вопрос, потому что есть колоссальные расходы на содержание этого бизнеса. Также торговля непродовольственной группой товаров, так как ограничения - серьезные, убытки в этих сферах - колоссальные. Более 20% в предыдущего локдаун закрылись. По оценке, которая у нас есть, около 20% сейчас в стадии ожидания. Но, у них нет другого варианта, кроме как прекращать свою деятельность", - сказал он.

Относительно реальных потребностей предпринимателей от правительства, собеседник отметил, что это должны быть десятки миллиардов гривен.

Кроме того, должна быть четкая процедура, ведь сейчас многие предприниматели даже в маленьких населенных пунктах, которым эти 8 тыс. грн могут помочь, - не имеют возможности их получить.

"Так же, например, в городе Киеве - официально была "оранжевая" зона, а господин Кличко ввел "красную" зону - соответственно, вы уже не подпадаете. Такая же ситуация была во Львове и других регионах - Кабинет министров ввел "оранжевую" зону, а некоторые горячие руководители ввели "красную" зону. Соответственно, вы даже на те 8 тыс. грн не можете претендовать, даже если у вас там беда", - подчеркнул Доротич.

Опыт Запада

Он сравнил подход к помощи бизнеса с таким, что ввели европейские страны.

"Если говорить о Европе, то там дают процент от среднего дохода в предыдущем периоде. Например, если ФЛП в прошлом году имел доход в месяц в 20 тыс. грн выручки, в Европе ему дают 50-70%", - пояснил Доротич, добавив, что в некоторых странах компенсировали арендные платежи.

"Это - помощь. Я понимаю, такой помощи Украина не потянет. Но, это должны быть десятки тысяч гривен, ежемесячно", - подытожил он.

Дополнение

В прошлом году также действовала такая помощь для бизнеса. Согласно опросу, тогда лишь 36% опрошенных предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой в 8 тысяч. Большинство предпринимателей, которым подтвердили выплату, а именно 33%, получили средства через неделю после успешной подачи заявления.

Только 3% ФЛП сообщили, что финансовая помощь в размере 8 тыс. гривен поможет компенсировать их убытки от внедрения локдауна, тогда как 84% считают такие средства недостаточными.

Среди тех, кому не удалось получить помощь, большинство, а именно 59% получили отказ из-за несоответствия предприятия КВЭДу, которым она выплачивалась. Еще 12% из-за того, что ФЛП является одновременно наемным работником, 9% - из-за технических проблем с платформой "Дия", среди других причин - остановка деятельности, неуплата ЕСВ в течение последних 3 месяцев, только что открытый ФЛП.

Общий объем предоставленной в прошлом году единовременной материальной помощи в 8 тыс. грн составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели - 2,0 млрд гривен.