ФОПи та наймані працівники подали понад 400 тис. заявок на отримання "карантинних" грошей – Шмигаль

"Вже маємо понад 400 тис. заявок на отримання допомоги від держави через карантин зимових канікул, який відбудеться планово у січні місяці наступного року", - сказав Шмигаль.

З його слів, станом на сьогодні перерахували 2,8 млрд грн на отримання допомоги до 8 тис. грн для тих людей, які цього потребують.

"Заяви приймаємо до 31 січня, тож ще є час, і тому закликаю всіх, хто не встиг зареєструватись, зробити це якомога скоріше", - наголосив Прем’єр.

Нагадаємо, 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні. Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.

Пенсійний фонд почав фінансування виплат "карантинних" 8 тисяч ФОПам з 22 грудня.

Як заявляв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи у разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.